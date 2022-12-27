Москва, 27 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с телефонным голосовым спамом, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«В настоящее время существует упрощенный и эффективный механизм блокировки телефонного спама силами сотовых операторов, но используется он только для СМС-сообщений. Мы предлагаем распространить этот механизм и на голосовые сообщения», — сообщил Миронов.

Он выразил уверенность в том, что операторам сотовой связи не составит большого труда справиться с этой проблемой.

Парламентарий обратил внимание на то, что несанкционированная абонентами рассылка голосовых сообщений по сетям стационарной телефонной и сотовой связи носит массовый характер и негативно воспринимается населением.