Нью-Дели, 27 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Власти Индии собираются вложить 180 млрд рупий (порядка $2,2 млрд) в стимулирование производства в стране «зелёного» водорода. Об этом 27 декабря сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По информации источника, эта программа рассчитана на пятилетний срок и должна способствовать расширению в Индии индустрии производства экологически чистого водорода для того, чтобы уменьшить цену на его производство в стране на 20%.

При этом на данный момент стоимость низкоуглеродной генерации водорода в Индии составляет в среднем от 300 до 400 рупий ($4-5) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что даже самые ярые сторонники «зелёной повестки» стали относиться к вопросу о переходе на новые виды топлива более взвешенно.