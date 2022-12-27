Нальчик, 27 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Нальчике произошел пожар в здании спортзала автодорожного колледжа по улице Мальбахова. Возгорание случилось около 12:53, сообщили 27 декабря в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

jackmac34 Огонь

В настоящее время известно, что погибших и пострадавших нет. Огонь распространился на кровле одноэтажного здания. К ликвидации пожара привлечены более 50 огнеборцев и более десяти единиц техники.

«По предварительной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. На месте происшествия работают силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 54 человек и 11 единиц техники», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Напомним, днем ранее пожар произошёл на складе в Новосибирске. Ему была присвоена высшая категория сложности. К тушению огня были привлечены более 70 пожарных. По предварительным данным, пострадавших не было.