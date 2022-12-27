Луганск, 27 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Полтора десятка мобильных фельдшерско-акушерских пунктов поставлены в ЛНР от российского правительства, сообщили 27 декабря в региональном минздраве.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Врач

Как сообщила министра здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, эти мобильные пункты переданы городам и районам республики, «в ближайшее время они начнут оказывать врачебную помощи жителям отдалённых населённых пунктов».

Чиновник отметила, что за год от российского правительства регионом получено 15 передвижных поликлиник, оснащённых современным оборудованием.