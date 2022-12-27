В ЛНР поставили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
Луганск, 27 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Полтора десятка мобильных фельдшерско-акушерских пунктов поставлены в ЛНР от российского правительства, сообщили 27 декабря в региональном минздраве.
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Врач
Как сообщила министра здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, эти мобильные пункты переданы городам и районам республики, «в ближайшее время они начнут оказывать врачебную помощи жителям отдалённых населённых пунктов».
Чиновник отметила, что за год от российского правительства регионом получено 15 передвижных поликлиник, оснащённых современным оборудованием.