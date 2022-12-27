Москва, 27 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации назвали стабильным рынок сахара в стране. Об этом говорится 27 декабря в сообщении ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахарный песок

В российском ведомстве назвали внутренний рынок сахара в России «стабильным» и «не требующим дополнительного регулирования» в виде установления потолка цен.

Сообщается также, что в случае необходимости Минсельхоз может рассмотреть различные варианты рыночного регулирования, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020–2021 годов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия») призвала соблюсти баланс интересов всех сторон при возможном введении «потолка цен» на сахар.