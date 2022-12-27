Берлин, 27 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала решение канцлера Германии Олафа Шольца не предоставлять Украине тяжелое вооружение.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Отказ канцлера предоставить Украине танки <…> не только непонятен, но и пугающе недальновиден», — цитирует главу оборонного комитета Бундестага RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Также Мари-Агнес Штарк-Циммерман добавила, что не понимает позицию Шольца о том, что «поставки танков будут означать особую провокацию в отношении России».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на требования прямых поставок Киеву военной помощи заявлял, что немецкое государство не планирует принимать действий в одиночку, а также «не желает эскалации конфликта НАТО с Россией».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Израиль не станет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны «Железный купол» из-за риска перехвата Вооруженными силами РФ.