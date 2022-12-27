Пенза, 27 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Пензе скончался бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Ему было 58 лет. Причина смерти не называется. Похороны бывшего политика состоятся 29 декабря, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального правительства.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель парламента Вадим Супиков, представители органов власти Пензенской области и руководство областного центра.

Напомним, 12 сентября 2022 года Василий Трохин участвовал во Всероссийском совете местного самоуправления в Москве, после чего должен был вернуться домой. Однако он пропал, его родные обратились в полицию. Вице-премьера нашли спустя двое суток в больнице в городе Раменское Московской области с пробитой головой.

Известно, что на посту вице-премьера Пензенской области Трохин проработал с 2015 по 2020 год. После этого он возглавлял работу совета муниципальных образований Пензенской области.