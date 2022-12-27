Кызыл, 27 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор «Тувинской горнорудной компании» (ТГРК) Валерий Куликов 27 декабря подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Тувы Руководство Тувы и Тувинской горнорудной компании подписали соглашение о сотрудничестве

Документ регламентирует взаимоотношения сторон, направленные на социально-экономическое развитие региона, рост объёмов производства, укрепление производственно-технической и социальной базы компании, а также повышение его роли в социально-экономическом развитии республики.

В частности, правительство Тувы обеспечит поддержку инвестиционной деятельности ТГРК. Последняя в ответ обязуется отгружать уголь населению, в том числе, через действующие топливные склады, а также реализовывать уголь на безвозмездной основе в рамках проекта «Социальный уголь» в сумме 21 млн рублей.

Напомним, что власти субъекта установили максимальную стоимость угля на 2023 год на уровне 2619,33 рублей за одну тонну. Как отмечается, это ниже цены на топливо, действовавшей два-три года назад.

Ранее между правительством Тувы и руководством компании была достигнута договорённость, благодаря которой в 2022 году для местных жителей была установлена льготная цена за тонну угля — 2220 рублей 10 копеек, что на 38% ниже рыночной. Кроме того, с ТГРК было оговорено и снижение цен на топливо для предприятий ТЭК и бюджетно-зависимых организаций республики. В качестве компенсации власти региона договорились на федеральном уровне, чтобы компании гарантировали возможность продажи своего угля на экспорт.