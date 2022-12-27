Москва, 27 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря связался по телефону с девочкой из Запорожской области, открытку которой глава государства выбрал на «Ёлке желаний». Восьмилетняя Александра Титаренко выразила желание побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

Путин позвонил ребёнку, чтобы заверить, что её желания будут выполнены.

Напомним, в предновогодние дни 2021 года Владимир Путин снял с «Ёлки желаний» три открытки с мечтами детей. Президент России исполнил желания 14-летнего Марка из Московской области, который хотел получить в подарок гитару, пятилетнего мальчика Осора из Бурятии, который мечтал побывать в роли пожарного, и 13-летней Татьяны из Ставропольского края, мечтающей посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.