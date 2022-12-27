Москва, 27 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. С 27 декабря устаревшие версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на операционной системе Android перестанут работать и пользователям нужно их обновить для того, чтобы сохранить данные. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минцифры РФ в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

«Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе — ред.) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали пользователям включить автоматическое обновление мобильного приложения, чтобы на их смартфоне всегда была его «актуальная и рабочая версия».

Также указывается, что для обновления указанных приложений нужно зайти в магазин приложений на устройстве, выбрать «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажать конку «Обновить».

Отметим, в настоящее время названные приложения можно обновить в магазинах приложений RuStore, Google Play и AppGallery.