Берлин, 27 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Москве поменяется руководство германского посольства, пишет 27 декабря Spiegel.

Superbass Александр граф Ламбсдорф

Так, новым послом Германии в России станет Александр граф Ламбсдорф. Замена произойдёт летом будущего года.

Отметим, что сейчас послом Германии в России является Геза Андреас фон Гайр. Что касается Ламбсдорфа, он является заместителем лидера германской парламентской фракции Свободной демократической партии.