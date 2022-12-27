Смоленск, 27 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сотрудники Смоленской и Центральной оперативной таможен совместно с УФСБ России по региону пресекли вывоз бивней мамонтов на территорию Белоруссии. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бивень

«Грузовик со сборным грузом был остановлен таможенниками в Руднянском районе Смоленской области. Три деревянных ящика с бивнями мамонтов находились среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было обнаружено и изъято 97 резцов мамонтов размером от полуметра до метра общей стоимостью в 16 миллионов рублей.

«Согласно заключению эксперта Министерства культуры России, бивни являются культурной ценностью и представляют интерес для палеонтологии», — отметили в пресс-службе.

В заключении говорится, что в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Федеральной таможенной службе сообщалось, что смоленские таможенники задержали четыре фуры из Белоруссии, перевозивших около 60 тонн нелегальных сигарет.