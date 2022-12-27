Москва, 27 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Украина не готова к переговорам, в том числе на площадке ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания Кулебы дымовая завеса», — сказал Слуцкий.

Так парламентарий отреагировал на заявления генсека Антониу Гутерриша о готовности быть посредником в «мирном саммите», предложенном ранее главой МИД Украины Кулебой.

Депутат Госдумы напомнил, что именно Киев вышел из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации.

Слуцкий также отметил, что Россия на всех уровнях призывала международное сообщество прекратить поставки оружия Украине, но спонсирование и поставки тяжелых вооружений странами Запада продолжаются.

Он предложил ООН обратить также на это внимание.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

Тот, кто убедит украинскую сторону принять условия России, и будет миротворцем, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Вооружённый конфликт на Украине вызван ошибками в политике НАТО, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по телефону генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщила пресс-служба иранского МИД.