Москва, 27 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии в ходе рейдов по территории Луганской Народной Республики выявили замаскированные схроны с оружием и боеприпасами. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что возле Лисичанска росгвардейцы нашли в лесополосе склад, в котором были три десятка снарядов и две противотанковые мины.

«В другом населённом пункте росгвардейцы обнаружили и изъяли около 200 82-мм мин, а также выстрелы для ручного противотанкового гранатомёта и осколочно-фугасные снаряды — всего свыше 100 боеприпасов», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, найденные боеприпасы были дистанционно подорваны на пустыре с соблюдением мер безопасности.