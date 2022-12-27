Вена, 27 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время в Европейском союзе возможны масштабные отключения электроэнергии. Такие неутешительные прогнозы сделала министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей. 1844

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В интервью газете Die Welt глава оборонного ведомства подчеркнула, что вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень велика.

«Вопрос не в том, наступит ли отключение электроэнергии, а в том, когда оно наступит», ― указала Таннер.

Глава минобороны Австрии добавила, что «риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился» в результате конфликта на Украине.

«Мы должны подготовиться к отключению электроэнергии в Австрии и Европе», ― констатировала Таннер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «не паниковать» из-за возможных перебоев с электроэнергией зимой. Он подчеркнул, что правительство проводит работу, чтобы подготовиться на крайний случай, если «будет необходимость отключить электричество на несколько часов».

Добавим, что в Великобритании электроэнергетическая компания National Grid поручила подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за резкого похолодания и роста спроса на электроэнергию.

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