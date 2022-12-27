Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правительство России выделит в 2023–2028 годах 39,7 млрд рублей на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для исследования Арктики и Антарктики и доставки полярников. Распоряжение о выделении средств подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 27 декабря в пресс-службе кабмина.

Дарья Драй ИА REGNUM АО «Адмиралтейские верфи»

Судно проекта НЭС-160 («Альбатрос») заложат на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге по заказу Росгидромета. Оно должно прийти на замену исследовательским судам «Михаил Сомов» и «Академик Фёдоров», построенным, соответственно, в 1975 и в 1987 годах.

Судно «Иван Фролов» сможет обслуживать действующие российские станции в Антарктиде и Арктике, перевозить необходимые для полярников грузы и доставлять в полярные широты группы исследователей общей численностью до 170 человек.

Судно водоизмещением около 25 тыс. тонн сможет принять на борт 20 научных лабораторий, будет оборудовано вертолётной площадкой, на которую смогут садиться вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

«Благодаря своей погрузочной технике оно может высадить экспедицию на необорудованный берег и на лёд, — отметили в пресс-службе правительства. — В зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах учёные на борту «Ивана Фролова» смогут вести различные проекты, изучая, например, океанское дно, атмосферные явления и космос».

Название будущее судно получит в честь учёного и полярника Ивана Евгеньевича Фролова, который руководил Арктическим и Антарктическим НИИ с 1992 по 2017 годы.