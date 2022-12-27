Ярославль, 27 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение по комплексному развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Об этом сообщает правительство региона. Подписи под документом поставили директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных и руководитель компании, которая будет реализовывать проект.

Пресс-служба правительства Ярославской области Заключение концессионного соглашения

«Трамвай — исторический вид транспорта для Ярославля и весьма востребованный. В настоящее время его эксплуатацию затрудняет серьезный износ инфраструктуры и подвижного состава, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Реализация проекта подразумевает комплексный подход. Уже в 2025 году город получит обновленную трамвайную сеть с современными машинами и цифровизацией ключевых процессов. Это качественно новый и достойный уровень перевозок. Задача масштабная и крайне значимая для города. Будем контролировать выполнение обязательств и сроки на каждом этапе».

По информации правительства области, концессионное соглашение заключено сроком на 20 лет. Модернизацию трамвайных путей и инфраструктуры планируется завершить в 2025 году. Концессионер должен будет модернизировать 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев.

Общий объем инвестиций в модернизацию оценивается правительством области в 19,7 млрд рублей.

«Проект модернизации трамвайного движения в Ярославле будет реализован поэтапно. Подготовительные работы начнутся уже с января 2023 года», — отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Концессионное соглашение заключено в рамках федеральной программы «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Ярославский регион вошел в число 10 субъектов, где будут реализованы профильные проекты.