Париж, 27 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ранившего ножницами парикмахера курдской национальности в коммуне Рубе на севере Франции мужчину турецкой национальности заключили под стражу. Об этом 27 декабря сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник.

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«Инцидент произошёл во второй половине дня в воскресенье в парикмахерской в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции между клиентом и парикмахером», — говорится в сообщении.

Также указывается, что последний получил удар ножницами в горло, однако был прооперирован и в данный момент угрозы для его жизни нет.

При этом уточняется, что 47-летний мужчина, задержанный после произошедшего за попытку убийства, бросился на парикмахера из числа иракских курдов за то, что в салоне играла национальная курдская музыка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря МИД Турции вызвал посла Франции в связи с «антитурецкой пропагандой» запрещенной Рабочей партии Курдистана в ходе акций в Париже.