Два российских министра приняли участие в акции «Ёлка желаний»
Москва, 27 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кадры, на которых российские министры Михаил Мурашко (Минздрав) и Антон Котяков (Минтруда) участвуют в акции «Ёлка желаний», были показаны 27 декабря на телеканале «Россия 24».
alania.gov.ru
Елка желаний
Министр труда пообещал мальчику Саше исполнить его новогоднее желание — побывать в парке «Остров мечты».
Глава Минздрава пообещал исполнить мечту Руслана, который пожелал, чтобы ему подарили микроскоп. Мурашко предложил ребёнку побывать в настоящей медицинской лаборатории: возможно, это повлияет на выбор профессии Руслана.