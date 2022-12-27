Москва, 27 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кадры, на которых российские министры Михаил Мурашко (Минздрав) и Антон Котяков (Минтруда) участвуют в акции «Ёлка желаний», были показаны 27 декабря на телеканале «Россия 24».

alania.gov.ru Елка желаний

Министр труда пообещал мальчику Саше исполнить его новогоднее желание — побывать в парке «Остров мечты».

Глава Минздрава пообещал исполнить мечту Руслана, который пожелал, чтобы ему подарили микроскоп. Мурашко предложил ребёнку побывать в настоящей медицинской лаборатории: возможно, это повлияет на выбор профессии Руслана.