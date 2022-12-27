Самара, 27 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Самаре состоялись выборы мэра города. Депутаты городской думы избрали на этот пост на второй срок Елену Лапушкину. За неё депутатский корпус проголосовал единогласно, сообщили в думе. Всего участвовали в голосовании 27 народных представителей.

Цитата из видео Елена Лапушкина вступила в должность главы Самары (Телерадиокомпания ГУБЕРНИЯ) Елена Лапушкина

Напомним, выборы мэра Самары стартовали с конкурса, который проводился с 14 ноября. В течение месяца поступили заявки от 15 кандадитов. После отбора конкурсная комиссия оставила две кандидатуры. В борьбе за пост главы столицы Самарской области конкурентом Лапушкиной стал проректор университета «Международный институт рынка» (МИР) Павел Чумак.

Напомним, первый раз на пост главы города Самары Елену Лапушкину избрали в декабре 2017 года. До этого назначения она в течение четырех лет возглавляла администрацию Железнодорожного района города.

На работу в районную администрацию Лапушкина пришла в 1992 году, заняв пост председателя комитета по делам молодежи. По образованию она химик, работала инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист».