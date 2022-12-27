Монпелье, Франция, 27 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Виновник дорожно-транспортного происшествия, сбивший 14-летнего подростка во время беспорядков в Монпелье 15 декабря на фоне выхода сборной Франции по футболу в финал чемпионата мира после победы над командой Марокко, задержан на границе с Испанией.

ErrorTribune Французские полицейские

Как сообщается в эфире телеканала France3 27 декабря, 20-летний виновник ДТП был задержан после возвращения этой ночью из Испании, где скрывался от полиции.

Уточняется, что из-за массовых беспорядков и большого количества людей на улицах города в ночное время 15 декабря водитель одного из автомобилей растерялся, запаниковал и въехал в толпу болельщиков сборной Марокко, в результате чего был госпитализирован 14-летний мальчик-мигрант Эмен, скончавшийся позже в медучреждении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МВД Франции сообщил о задержании более 200 человек в результате беспорядков после результата финального матча чемпионата мира 2022.