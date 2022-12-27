Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян благодарен за предоставленную возможность поднять вопрос о блокаде Нагорного Карабаха. Об этом он заявил 27 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях неформального саммита СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это — зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Он отметил, что соглашение Москвы, Еревана и Баку от ноября 2020 года предполагает нахождение единственного коридора между Нагорным Карабахом и Арменией под контролем России. Азербайджан, в свою очередь, гарантировал, что по этой дороге будет беспрепятственное движение.

«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах. К вечеру им привезли палатки, чтобы иметь возможность ночевать на трассе. На место прибыли вооружённые автоматами сотрудники полиции Азербайджана. При этом Баку заявляет, что непричастен к акции, это якобы инициатива экоактивистов, переживающих за добычу золота на территории Арцаха.