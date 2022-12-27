Москва, 27 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Старшим вице-президентом Сбербанка назначен Николай Васёв, он возглавит новое направление по работе с розничными клиентами. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, Васёв будет курировать новый функциональный блок «Развитие клиентского опыта B2C». Задача подразделения — построение бизнес-модели, в которой клиент в центре всего, внедрение сегментной модели в управление клиентским опытом и выстраивание взаимосвязи сегментов, каналов и продуктов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Сбербанк»

Николай Васёв работает в Сбербанке 11 лет. Карьерный путь начал с должности начальника управления по работе с партнёрами Сбербанка. На этой позиции он выстроил партнёрскую вертикаль для взаимодействия с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России. В 2015 году был назначен на должность генерального директора «Домклик», в 2020 году — стал вице-президентом Сбербанка. Под руководством Николая Васёва за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, отметили в Сбере. Был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк.

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы Сбера, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Николай — увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента. Уверен, что опыт и лидерство Николая позволят по-новому взглянуть на развитие клиентоцентричности, создать модель сотрудничества между продуктами и каналами, поддержать data-driven фокус в трансформации B2C. Желаю успехов команде нового блока!».

Исполнять обязанности директора дивизиона «Домклик» будет Алексей Лейпи. Он работает в Сбере более 11 лет и стоял у истоков создания сервиса «Домклик».