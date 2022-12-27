Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Михайловский дворец в Санкт-Петербурге прибыли во второй день проходящего в северной столице России саммита СНГ лидеры стран Содружества, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Лидеры государств – участников СНГ посетили Государственный Русский музей

На выложенных пресс-службой кадрах запечатлено, как прибывший в Михайловский дворец лидеры стран СНГ осматривают экспозицию Русского музея и общаются с его директором, который рассказывает им об истории этого музея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился в Русском музее в рамках мероприятий неформального саммита СНГ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.