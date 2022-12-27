Нью-Дели, 27 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В индийском штате Ассам леопард напал на людей. В результате по меньшей мере 15 человек, в том числе работники лесного хозяйства, дети и женщины, были ранены. Об этом сообщает портал india.com.

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Как уточнил представитель лесного хозяйства, дикое животное вторглось на территорию кампуса Научно-исследовательского института тропических лесов (RFRI) в окрестностях города Джорхат ранним утром 27 декабря. По его словам, вероятно, леопард был из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.

В Сети появилось множество видеороликов, на которых леопард нападает на автомобиль, перевозящий сотрудников лесного хозяйства, а затем на фургон с гражданскими лицами.

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После нескольких неудачных попыток сотрудникам лесного хозяйства удалось усыпить леопарда и поймать его. Пострадавшие были госпитализированы, и их состояние медики оценивают как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря житель американского штата Флорида получил ранения в результате нападения аллигатора. Инцидент произошёл в городе Санибел. Мужнина решил помыть руки в пруду и в этот момент подвергся атаке рептилии. Ему удалось вытащить руки из пасти хищника и позвонить в службу спасения.