Красногорск, 27 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Уголовное дело против экс-начальника отдела организации использования воздушного пространства в центральном МТУ Росавиации возбудили следователи Главного следственное управление СК РФ по Московской области. Об этом 27 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Отмечается, что следственным отделом по городу Люберцы Главного следственного управление СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»)

Также указывается, что, по данным следствия, с 22 января по 27 ноября 2021 года бывший начальник отдела организации использования воздушного пространства Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Росавиации Сергей Говоров и его заместитель получили взятки от 102 авиадиспетчеров в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение комиссии в виде тестирования, выдачу диспетчерских свидетельств и их продления.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации был задержан для проведения следственных мероприятий.