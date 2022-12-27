Анкара, 27 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Главным поставщиком нефти и нефтепродуктов для Турции в октябре стала Россия, сообщает 27 декабря турецкое управление по контролю и регулированию энергетического рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Уточняется, что в октябре объём поставок в Турцию составил 2,174 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Ирак поставил 860 тыс. тонн, заняв второе место среди поставщиков для Турции. Казахстан — на третьем месте: он поставил 226 567 тонн.

При этом в целом Турция в октябре этого года сократила на 0,04% объём закупаемых нефтепродуктов и нефти по сравнению с октябрьскими показателями прошлого года. Объём в этом октябре составил 4 203 519 тонн.

Так, закупленный в этом октябре объём нефти-сырца составил 2 884 087 тонн (минус 0,3% — по сравнению с прошлым октябрём), дизельное топливо закупила Турция в объёме 862 282 тонны (минус 17,5%). В стране сократилась в октябре и продажа нефтепродуктов — до 2 652 239 тонн (минус 8,7%).