Ярославль, 27 декабря, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Ярославской области бизнес и промышленность в 2022 году получили финансовую поддержку на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании правительства области, посвященном итогам года.

Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Благодаря активной работе областного правительства увеличено количество системообразующих предприятий области в федеральном перечне — с 11 до 38. Это позволяет им пользоваться мерами государственной поддержки, разработанными правительством России. На Петербургском экономическом форуме в 2022 году Ярославская область подписала 11 инвестиционных соглашений на общую сумму более 57 млрд рублей. Реализация этих соглашений позволит создать около тысячи новых рабочих мест.

«Уровень безработицы в регионе 0,7% — один из самых низких в стране, растет заработная плата, увеличиваются объемы строительства жилья. Важно, что утверждены стратегические планы развития по каждому из районов области, с которыми по итогам следующего года будем сверять результаты нашей работы», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Активно развивался туризм. За три квартала 2022 года количество размещенных в отелях и гостиницах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 22%, посещение объектов показа — на 10%. Количество ночующих туристов превысило 1,7 млн человек. Оборот денежных средств туристов вырос на 13% и достиг 8,8 млрд рублей. Отмечены такие положительные тенденции, как рост доли в регионе долгих путешествий — продолжительностью более восьми суток. Кроме того, каждый пятый гость, посетивший Ярославскую область, в течение года возвращается 2 – 3 и более раз.

Есть достижения и в сфере сельского хозяйства. По итогам года производство зерновых и зернобобовых культур в регионе превысило показатели 2021 года в два раза и составило 117 тысяч тонн. На 7,2% выросли и объемы производства молока. Общий объем господдержки АПК в 2022 году составил более 1 млрд рублей.

Помощь в реализации продукции ярославских сельхозпредприятий оказывает брендирование ценников логотипом «Ярославский продукт». В 2022 году проект реализуется в 400 магазинах. В 2023-м количество таких магазинов будет увеличено в 3,8 раза.