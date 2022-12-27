В Ярославской области подвели итоги экономического развития за год
Ярославль, 27 декабря, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Ярославской области бизнес и промышленность в 2022 году получили финансовую поддержку на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании правительства области, посвященном итогам года.
Благодаря активной работе областного правительства увеличено количество системообразующих предприятий области в федеральном перечне — с 11 до 38. Это позволяет им пользоваться мерами государственной поддержки, разработанными правительством России. На Петербургском экономическом форуме в 2022 году Ярославская область подписала 11 инвестиционных соглашений на общую сумму более 57 млрд рублей. Реализация этих соглашений позволит создать около тысячи новых рабочих мест.
«Уровень безработицы в регионе 0,7% — один из самых низких в стране, растет заработная плата, увеличиваются объемы строительства жилья. Важно, что утверждены стратегические планы развития по каждому из районов области, с которыми по итогам следующего года будем сверять результаты нашей работы», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Активно развивался туризм. За три квартала 2022 года количество размещенных в отелях и гостиницах увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 22%, посещение объектов показа — на 10%. Количество ночующих туристов превысило 1,7 млн человек. Оборот денежных средств туристов вырос на 13% и достиг 8,8 млрд рублей. Отмечены такие положительные тенденции, как рост доли в регионе долгих путешествий — продолжительностью более восьми суток. Кроме того, каждый пятый гость, посетивший Ярославскую область, в течение года возвращается 2 – 3 и более раз.
Есть достижения и в сфере сельского хозяйства. По итогам года производство зерновых и зернобобовых культур в регионе превысило показатели 2021 года в два раза и составило 117 тысяч тонн. На 7,2% выросли и объемы производства молока. Общий объем господдержки АПК в 2022 году составил более 1 млрд рублей.
Помощь в реализации продукции ярославских сельхозпредприятий оказывает брендирование ценников логотипом «Ярославский продукт». В 2022 году проект реализуется в 400 магазинах. В 2023-м количество таких магазинов будет увеличено в 3,8 раза.