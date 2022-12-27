Киев, 27 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Об увеличении уровня потребления электроэнергии на Украине сообщает 27 декабря «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Компания отмечает, что электростанции после аварийно-восстановительных работ увеличили объём производства энергии, поскольку к системе удалось подключить блок на одной из тепловых электростанций.

«Однако имеющейся мощности в системе всё равно недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране», — сообщили в компании. Причина в том, что в украинской энергосистеме «одновременно увеличился и уровень потребления».

Компания добавила, что у каждой украинской области есть свой лимит потребления электроэнергии. Если регион выходит за пределы этих ограничений, возникают аварийные отключения.