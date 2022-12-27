Вашингтон, 27 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты начали применять стратегию ограничения технологического развития Китая, направленные на сдерживание экономического и военного роста КНР, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Журналисты издания со ссылкой на экспертов и американских чиновников сообщают, что десятилетиями власти США стремились наладить связи с Китаем, но при этом делали всё, чтобы Китай не догнал США в вопросах технологического развития. В наши дни власти США стремятся сделать так, чтобы технологическое развитие Пекина почти полностью остановилось.

Политика сдерживания США в отношении технологического развития Китая начала действовать в 2022 году.

«Вы видите кардинальные изменения в том, как США смотрят на отношения с Китаем. Администрация Джо Байдена рассматривает инновации Китая как угрозу нацбезопасности», — заявил бывший американский чиновник Клит Виллемс, помогавший разрабатывать экономическую политику Белого дома в отношении КНР при Трампе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal назвал причину современного «вакуума лидерства», имеющего прямое отношения к действующим руководителям государств.

Читайте также: Киссинджер считает, что руководителям государств не хватает мудрости — WSJ