Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Торговые отношения Москвы и Еревана успешно развиваются, но основным вопросом остаётся разрешение конфликта в Закавказье. Об этом, как сообщает 27 декабря пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом», — сказал российский лидер.

Пашинян согласился с утверждением Путина и отметил, что в первую очередь требуется разрешение кризиса в Лачинском коридоре, который остается заблокированным почти 20 дней. Армянский лидер подчеркнул, что это — зона ответственности российских миротворцев.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали проезд в Лачинском коридоре возле КПП российских миротворцев. В Баку заявляют, что это инициатива граждан, которые переживают за экологию в Нагорном Карабахе. Машины Минобороны РФ с гуманитарным грузом протестующие пропускают.