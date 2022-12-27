Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Выборгском районе на севере Петербурга вблизи посёлка Левашово во вторник, 27 декабря, торжественно открыли одноименный аэропорт, который станет второй воздушной гаванью Северной столицы. Главным событием мероприятия стало прибытие в «Левашово» транспортного самолета Ан-72, сообщает «Фонтанка». Это стало возможным после того, как аэропорт получил сертификат, разрешающий полёты.

Alex Beltyukov Самолёт Ан-72

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Министерство обороны России договорилось с ПАО «Газпром» о реконструкции аэродрома Левашово. Бывший военный аэродром должен стать новым гражданским аэропортом с пропускной способностью не менее 250 пассажиров в час. На это инвестор готов потратить порядка 10 млрд рублей. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, будущий аэропорт будет принимать в том числе международные рейсы.

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Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в аэропорту «Левашово» будет построен аэровокзал, который станет центральной частью композиции природно-паркового комплекса.

Аэропорт будет соответствовать нормам гражданской авиации, предъявляемым по II категории точного захода на посадку, и сможет принимать воздушные суда Boeing 737-700, Boeing 737 BBJ, F-7X, F-8X, F-900, SSJ-100, Як-42, Ту-134, вертолёты Ми-8 и другие. Строительство аэровокзала будет идти в 2023 году.