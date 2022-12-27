Нальчик, 27 декабря, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации ликвидированы двое террористов. У бандитов были обнаружены автомат Калашникова и пистолет, а также самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, нейтрализованные силовиками боевики готовили теракт в военкомате города Чегема, пишет Telegram-канал Shot.

Mil.ru Российский спецназ

Известно, что боестолкновение произошло рано утром 26 декабря в лесной местности. Информация о планах двоих неоднократно судимых жителей республики совершить теракт стала достоянием правоохранительных органов. Бандитов выследили, обнаружив место скрытого проживания в лесу. Злоумышленникам было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу по силовикам.

«Спецназ окружил логово злоумышленников в лесу под Нальчиком. Сдаваться они отказались и стали отстреливаться. Ответным огнём рецидивистов уничтожили», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

При обследовании места проживания бандитов были обнаружены оружие и СВУ мощностью два килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, было найдено пять устройств мобильной связи, одно из них было подключено к ВСУ для проведения дистанционного взрыва.

Установлено, что оба ликвидированных бандита имели судимости за различные преступления, в том числе кражи и грабежи, незаконный оборот наркотических средств, угрозы убийством и тяжкие причинения вреда здоровью.

Отметим, информации о ликвидации бандитов в КБР в настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов нет.