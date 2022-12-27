Нижний Тагил, Свердловская область, 27 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Крупную партию миномётов 2Б24 калибра 82 мм и 2Б11 калибра 120 мм досрочно передал в рамках гособоронзаказа Минобороны России ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) государственной корпорации «Ростех»). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба УВЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уралвагонзавод

«АО «ЦНИИ «Буревестник» благодаря ударному труду коллектива выполнил гособоронзаказ и досрочно отгрузил Министерству обороны РФ большую партию минометов 2Б24 калибра 82 мм, минометов 2Б11 калибра 120 мм, ЗИП и ремонтных комплектов для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также предприятием был произведён капитальный ремонт миномётных комплексов 2С12 калибра 120 мм, и добавляется, что это оружие заслуженно востребовано российским военными, так как с помощью него можно эффективно решать поставленные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России выступило с предложением в полтора раза повысить максимально допустимый разрыв между среднемесячными зарплатами руководителей и рядовых сотрудников подведомственных ему предприятий.