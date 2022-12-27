Берислав, Херсонская область, 27 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Херсонской области иностранные наемники убили супружескую пару из-за подозрений в связах с российскими военными, сообщает 27 декабря РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ссылаясь на силовые структуры, агентство сообщает, что в городе Берислав наемники застрелили мужчину и женщину, которые проживали по улице Уютной.

Отмечается, что иностранные наемники были переброшены в Берислав вместе с бойцами территориальной обороны после вывода подразделений ВСУ. Среди наемников чаще всего встречаются поляки и афроамериканцы.

Кроме того, источник сообщил агентству, что пьяные наемники самостоятельно проводят «фильтрацию» населения, совершают грабежи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что на линии соприкосновения в Херсонской области идут артиллерийские дуэли.

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