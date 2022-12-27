Шойгу доложили об итогах деятельности ВС России в 2022 году
Шойгу провёл итоговое селекторное совещание Минобороны России
Москва, 27 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил России 27 декабря провёл министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
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Глава Минобороны России заслушал доклады об итогах деятельности российских войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.
Шойгу напомнил, что в соответствии с поручениями президента России в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС России и повышение их боевых возможностей.
Также министр обороны поздравил спасателей с их профессиональным праздником.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря министр обороны России Сергей Шойгу провёл итоговое пленарное заседание Общественного совета при Минобороны России и поблагодарил его членов за помощь и активность.