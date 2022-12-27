Япония, 27 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Япония планирует развернуть зенитно-ракетные комплексы и ракетные подразделения Сил самообороны на острове Йонагуни, расположенном в 110-125 километрах от восточного берега Тайваня. Об этом 27 декабря сообщается в эфире телеканала Asahi.

Los688 Самоходная УВП ЗРК «Тип 03» в развёрнутом положении

Отмечается, в связи с этим Министерство обороны Японии внесло правки в бюджетную заявку на следующий год, учитывая расходы на покупку земли на острове Йонагуни, транспортировку и установку.

Развертывание ЗРК и ракетного подразделения является частью программы Японии по укреплению отдаленных рубежей государства на случай эскалации военного конфликта вокруг Тайваня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность активностью Вооруженных сил КНР в районе Тайваньского пролива.