Лондон, 27 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже опустилась ниже отметки в $900 за тысячу кубометров. Это 27 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Dome Poon Газовая конфорка

По информации торговой площадки, на данный момент цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $892 за тысячу кубометров, и общее её снижение с начала дня составляет свыше 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что цены на дизель и бензин в Германии за уходящий 2022 год достигли рекордных показателей.