Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров
Лондон, 27 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже опустилась ниже отметки в $900 за тысячу кубометров. Это 27 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.
Dome Poon
Газовая конфорка
По информации торговой площадки, на данный момент цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $892 за тысячу кубометров, и общее её снижение с начала дня составляет свыше 2%.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что цены на дизель и бензин в Германии за уходящий 2022 год достигли рекордных показателей.