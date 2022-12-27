Кишинёв, 27 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Лидеры правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) всё чаще делают публичные «воинственные заявления». Об этом говорится в размещенном 27 декабря в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обращении бывшего премьер-министра страны Иона Кику.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он отреагировал на заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу, который также является председателем ПДС. Глава законодательного органа заявил, что Молдавии нужно отказаться от нейтрального статуса.

«Гросу, ты хотя бы один раз разговаривал с полицейскими, которых вы первыми отправите умирать в окопах, перед тем как делать такие безответственные заявления? Или с военными национальной армии?» — написал Кику.

По словам экс-премьера, создается впечатление, будто представители ПДС не понимают, что может принести Молдавии ввязывание в вооруженный конфликт. Кику также отметил, что в стране не готовят бомбоубежища, а минобороны после нахождения упавших ракет не может понять, кто и когда их запустил.

«Гросу, война — это не игра в тетрис. Не забывайте об этом», — добавил бывший премьер-министр.

Напомним, основавшая ПДС Майя Санду, став президентом Молдавии, неоднократно заявляла, что её не устраивает нейтральный статус, закреплённый в конституции республики.