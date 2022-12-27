Ярославль, 27 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2022 году увеличилось число категорий, которые получают социальные льготы. Об этом шла речь на итоговом заседании правительства области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание правительства Ярославской области

В 2022 году введена новая мера — помощь в газификации индивидуальных жилых домов. Единовременная выплата предоставляется многодетным, приемным семьям, ветеранам войны и труда, инвалидам, труженикам тыла, пожилым людям, реабилитированным и ряду других льготных категорий граждан. Также в этом году введены новые категории льготополучателей — семьи, имеющие троих и более детей, в том числе в возрасте до 23 лет. Это позволит им продолжить пользоваться мерами социальной поддержки и после совершеннолетия старшего ребенка.

«Уровень поддержки многодетных семей в Ярославской области в 2–3 раза выше, чем во многих других регионах», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Другая категория получателей мер поддержки — дети войны. Это жители области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Теперь они будут получать ежегодную единовременную выплату. В 2022 году правительство области продолжило укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Завершен капитальный ремонт на 107 объектах. В больницы и поликлиники поступило 477 единиц оборудования и 26 машин для доставки медперсонала, лекарственных препаратов жителям отдаленных районов и перевозки биоматериалов. Построено 14 модульных зданий: три здания врачебных амбулаторий, 10 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и модульная поликлиника в поселке Красные Ткачи.

Совершенствовалась и инфраструктура образования. В 2022 году открыт 61 центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», первый школьный «Кванториум», в пяти колледжах Ярославской области — 12 современных мастерских. Отремонтированы четыре спортзала в сельских школах. Кроме того, пять школ Ярославской области вошли в федеральную программу капремонта: три в Рыбинске — №3, 30 и 28, имени Мичурина в Даниловском районе и имени Карла Маркса в Некрасовском районе.

В сфере культуры под контролем правительства области построены, капитально отремонтированы и оснащены оборудованием 28 объектов. За 11 месяцев 2022 года зафиксировано 17,8 млн посещений учреждений культуры, что составило 106,4% от годового плана. Проведено более 600 событий, в том числе 90 театральных, музыкальных, исторических, кинофестивалей и фестивалей народного творчества.