Пекин, 27 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Между Россией и Китаем будет возобновлено наземное пассажирское сообщение. План работы над его запуском в настоящее время прорабатывается, сообщили 27 декабря в Генконсульстве РФ в Харбине.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Пассажиры

В дипмиссии отметили, что «делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов», крайне сложно.

«Следует дождаться официальных документов и публикаций китайской стороны. Только они позволят делать прогнозы о возобновлении туризма в КНР — и въездного, и выездного», — говорится в сообщении.

Комментируя этот вопрос, ассоциация туроператоров России (АТОР) также порекомендовала пока не делать выводов, так как цель въезда «туризм» не упомянута в сообщениях китайских властей о планируемой отмене карантина, следует дождаться официальных заявлений.

Вместе с тем, ассоциация подтверждает возобновление выезда из КНР, но пока без точной даты и исходя из международной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 8 января 2023 года власти Китая собираются открыть границы и отказаться от карантина.

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