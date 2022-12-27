Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился 27 декабря в Русском музее в рамках мероприятий неформального саммита СНГ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Никол Пашинян

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пашинян прибыл в Россию на саммит накануне, 26 декабря. В повестке встречи с президентом России — двусторонние отношения и ситуация в Нагорном Карабахе.

Во второй день саммита, 27 декабря, президент России провёл в Русском музее встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Читайте также: Путин, Алиев и Пашинян могут пообщаться в кулуарах саммита — Песков