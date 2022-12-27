Соледар, ДНР, 27 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил об успешном продвижении Вооруженных сил Российской Федерации на соледарском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Соледар за последнее время очень хорошо был обжат нашими подразделениями. Продвинулись очень хорошо мы», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала 27 декабря.

Бои за город Соледар, находящийся в Бахмутском районе, начались 3 августа 2022 года.

Также командир специального отряда «Ахмат» добавил, что на данный момент на соледарском направлении «идет планомерная работа», а на месте работает ЧВК «Вагнер».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Апты Алаудинов в интервью РИА Новости сообщал о вытеснении киевских боевиков с их позиций под Соледаром.