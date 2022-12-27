Рим, 27 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Рим не верит заявлениям президента России Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры с Киевом, так как обстрелы украинских объектов продолжились в канун католического Рождества. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью, опубликованном газетой La Stampa 27 декабря.

European People's Party Антонио Таяни

«Если бы эта готовность была подлинной и искренней, думаю, не было бы того обстрела в канун Рождества. За словами Путина не следуют факты», — заявил Таяни.

Он назвал последние атаки российских войск ударами по диалогу. Рим это использует как повод отправить оружие киевскому режиму. Министр положительно оценил решение итальянского правительства продолжить помогать Киеву.

Напомним, ранее Путин неоднократно заявлял, что Москва остаётся открытой для переговоров и ожидает, когда киевский режим созреет для них. При этом украинские власти законодательно запретили переговоры с российской стороной.