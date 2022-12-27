Москва, 27 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Соблюсти баланс интересов всех сторон при возможном введении «потолка цен» на сахар призвала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«При любом так называемом регулировании цен важно сохранить баланс интересов, чтобы производителю было интересно и выгодно производить продукцию, ведь, как правило, все полученные средства от реализации продукции идут на дальнейшее развитие предприятия и зарплату работников, а покупатель мог всегда и по доступной цене купить необходимую ему продукцию», — заявила Школкина.

Минсельхоз постоянно мониторит ситуацию на рынке сахара, отметила парламентарий.

«В 2022 году были увеличены посевные площади под сахарную свёклу, собрано около 47 млн тонн свёклы. Всё это позволило удержать цены на сахар. Сегодня оптовые цены на сахар с начала текущего сезона снизились на 16% и соответствуют ценам января — февраля 2022 года», — привела данные депутат.

Она также отметила, что «на снижение стоимости сахара в октябре–ноябре повлияло отсутствие достаточных складских помещений для хранения сахара».

«Кстати, проблема дефицита складских помещений и элеваторных емкостей характерна сегодня не только для сахара, но и для зерновых и масленичных культур. И здесь, на мой взгляд, нужна отдельная программа по «расшивке» этой проблемы. По моему мнению, здесь могут эффективно сработать механизмы государственно- частного партнерства или концессионного соглашения», — добавила Школкина.

Кроме того, по ее словам, у производителей сахара также, как у других отраслей увеличились затраты, в том числе на закупку сахарной свёклы, логистику, обслуживание оборудования и доставку запчастей, да и погода в некоторых регионах не позволила своевременно и в полном объёме убрать урожай.

Депутат также отметила, что цена на сахар часто является предметом для обсуждения на правительственном уровне и причиной волнения среди граждан. Она напомнила, что в марте 2022 года оптовики, пользуясь ситуацией, буквально искусственно создали ажиотажный спрос на сахар, взвинтив на него цены чуть не в два раза, после чего правительству РФ пришлось в ручном режиме вмешиваться в этот процесс и оперативно принимать решения по нивелированию сложившейся ситуации.

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Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар, пишут «Ведомости». Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг. В Минсельхозе сообщили о повышении цены на сахар на 10–15% в зависимости от производителя и региона.

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