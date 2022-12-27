Киев, 27 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Совокупное состояние двадцати самых богатых украинских олигархов снизилось с начала спецоперации более чем на $20 млрд. Лидером двадцатки по-прежнему является глава горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. Такие данные приведены в исследовании украинского издания журнала Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

По данным издания, состояние 20 богатейших людей Украины на начало февраля 2022 года составляло около $40,5 млрд. К концу текущего года оно снизилось до $22,5 млрд.

У лидера списка украинского Forbes в настоящее время осталось $4,4 млрд, в то время как в феврале Ахмедов владел $13,7 млрд. У занявших второе и третье места Максима Литвина и Алексея Шевченко состояния оцениваются в сумму по $2,3 млрд. Оба потеряли за год по $1,7 млрд. Известно, что они занимаются бизнесом в IT-сфере.

Напомним, в мае 2021 года секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что к категории олигархов в стране можно «уверенно отнести» 13 человек. При этом они являются одним из самых больших вызовов, которые сегодня существует для Украины. Причиной Данилов назвал «очень большое влияние», которое олигархи оказывают на экономику, внутреннюю и внешнюю политику.