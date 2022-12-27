Москва, 27 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Одиннадцатилетняя Марии Шевлягиной из Москвы побывает на цирковом представлении. Эту новогоднюю мечту юной жительницы столицы в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» пообещал исполнить глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Дмитрий Патрушев

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«Мария Шевлягина, 11 лет, Москва. Мечтает увидеть цирковое представление. Очень понятное, прекрасное детское новогоднее желание. Я думаю, сделаем всё, чтобы его исполнить», ― сказал министр.

Патрушев добавил, что постарается не только показать девочке представление, но и отвести её за кулисы.

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Напомним, «Ёлка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» подарил девочке Дарье из Ижевска защитный шлем лётчика и пригласил её на парад Победы.