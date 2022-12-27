Берлин, 27 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. По оценкам ведущих немецких аналитических центров в области экономики, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в 2023 году снизится в среднем на 0,8%, сообщает 27 декабря газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Как отмечается в материале издания, вероятнее всего, в 2023 году экономику ФРГ ожидает сокращение из-за «шока от возросших цен на энергоресурсы» и «неопределённости в мировой политике» и среднее прогнозное значение ВВП Германии в будущем году составит 0,8%.

При этом эксперты указали на «некоторое улучшение» ожиданий по поводу экономики Германии, хотя, как считает директор Института германской экономики Михаэль Хютер, на данный момент «рано говорить, что рецессия отменяется», в то же время она не станет такой мощной, как это ожидалось ранее.

Также уточняется, что глава немецкого отделения международной консалтинговой компании EY Генрик Алерс рассказал, что такие оптимистичные высказывания экспертов связаны с тем, что компаниям Германии в 2022 году удалось увеличить объёмы операций.

Вместе с тем добавляется, что такая тенденция в новом году не сохранится, так как высокая инфляция и опасения по поводу надвигающейся рецессии будут способствовать «уменьшению потребительских расходов и сокращению инвестиционных планов предприятий», а наращивание оборотов не всегда приводит к прибыльности бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что возглавляемое им ведомство потратит в 2022 году из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) немногим более 2 трлн рублей.