Рим, 27 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что давно не общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет газета la Repubblica.

Archive.government.ru Владимир Путин и Сильвио Берлускони

В интервью изданию итальянский политик сообщил, что давно не разговаривал с российским лидером. Отвечая на вопрос журналиста, получил ли Берлускони поздравление на Рождество от Владимира Путина, политик сказал, что в России григорианский календарь не принят, а православное Рождество приходится на 7 января, так что для российских граждан Рождество еще не наступило.

Ранее итальянский политик с сожалением заявлял, что дважды звонил Владимиру Путину, но не получил ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал бороться за урегулирование конфликта на Украине. Политик выразил уверенность в том, что можно одновременно защищать интересы Украины и продолжать решать вопрос достижения мира.