Луганск, 27 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 27 декабря подписал указ о ликвидации Государственного таможенного комитета республики.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Постановляю… ликвидировать Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы региона.

Отмечается, что на создание комиссии по ликвидации ведомства и плана ее реализации отведено пять дней. Контроль за исполнением указа Леонид Пасечник взял на себя.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Пасечник рассказал о ходе и планах восстановления инфраструктуры и районов региона.